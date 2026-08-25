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Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково"

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайно посещение в Москва, съобщават източници на американската телевизия СибиЕс. Ако официално се потвърди това ще е първото посещение на шефа на американското разузнаване в Русия. Новината дойде, след като по-рано днес беше съобщено, че на московското летище "Внуково" е кацнал американски военнотранспортен самолет "Боинг С-17".


Според данните на Флайтрадар, самолетът е излетял от Рига и е кацнал в руската столица. А в латвийската столица е пристигнал 2 дни по-рано, като е излетял от Кемп-Спрингс, щата Мериленд. В града се намира военната база "Андрюс", която обслужва президентските самолети. Целта на пребиваването на самолета не беше известна.

На въпрос за кацането му от Кремъл отговориха, че не разполагат с информация за него. Руски медии спекулираха, че е възможно полетът да е част от организацията на посещение на американска делегация в Русия. А след срещата си с руския външен министър Сергей Лавров в Москва, монсеньор Пол Ричард Галахър, който отговаря за отношенията на Ватикана с държавите и международните организации, каза, че войната в Украйна трябва да бъде прекратена.

#американски самолет #летище внуково

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