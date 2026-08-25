Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под политическа протекция

Заглушителят в "Драгалевци" е работил със сигурност повече от година. Това заяви в Бургас вътрешният министър Иван Демерджиев. Данните на МВР потвърждават, че заведението, където се проведе акцията на службите е свързано с Размиг Чакърян - Ами. Мястото се е ползвало с политическа протекция и дори е било охранявано с патрулка, посочи още Демерджиев. Името на Ами се свързва с убития в ЮАР Красимир Каменов - Къро, Таки, както и с бизнес интереси в района на Капитан Андреево.

Части от мощното заглушително устройство са били свалени преди акцията на МВР и ДАНС в квартал "Драгалевци".

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Ще направим всичко възможно да намерим останалите елементи и да установим повече обстоятелства свързани с това, което се случва на това място. Трябва да припомня, че там преди време потъна и изчезна известният като Петьо Еврото - търговец на правосъдие."

До момента службите са установили, че е имало заглушаване на летателни средства, а мощната апаратура е работила поне година.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, а имаше и полицейски патрул срещу заведенията, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Аз многократно предупреждавах, но не всеки явно го разбираше."

Освен имотът в "Драгалевци" е претърсена и къща в село Капитан Андреево, там е иззето устройство със записи от камери.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Доста записи има на него. Предполагам, че от тях ще излезнат доста неща. Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размиг Чакарян - Ами. Тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства."

Акцията коментираха и от ДБ.

Божидар Божанов, съпредседател на "Демократична България": "Нереформираните зависими служби тези дни се събудиха за заглушителите на Таки. Аз имам призив към управляващите. Да не се гледат само заглушителите и то когато въздействат на гражданската авиация. Да се събудят за още няколко неща. Продуктовите такси. Сметната палата да провери последните години как се е захранвал модела на Таки с продуктови такси. Властта да се събуди за присъствието на Таки на Капитан Андреево."

В Денят започва бившият заместник-ректор на Академията на МВР Милен Иванов заяви, че подобна система може да се използва законно единствено от държавни институции. Най-често се използва за защита от атентати с дрон или радиоуправляеми взривни устройства.

Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР: "Тя осигурява един достатъчно сигурен балон, в който не проникват радиосигнали. Тя може да бъде използвана за защита както на отделния автомобил, както на конвой, тоест ако пред вас или зад вас се движи автомобил, той попада в тази защита."

Как системата е функционирала поне година преди да бъде засечена все още не е ясно. Използването й създава видима аномалия, но трудно се засича, когато е в движение.

Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР: "Затова толкова бавна ни се струва реакцията на държавата. Защото този автомобил с такава система се движи и излъчва установяването на точното му местоположение е сложно. За това се получава периодично заглушаване на сигналите на летището, защото този автомобил ако се е намирал близо до летището той излъчва силен сигнал."

Според експерти монтирането на подобно съоръжение в частен имот най-вероятно е самоволен опит за създаване на персонална зона за сигурност.