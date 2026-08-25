БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой...
Чете се за: 02:27 мин.
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под политическа протекция

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Заглушителят в "Драгалевци" е работил със сигурност повече от година. Това заяви в Бургас вътрешният министър Иван Демерджиев. Данните на МВР потвърждават, че заведението, където се проведе акцията на службите е свързано с Размиг Чакърян - Ами. Мястото се е ползвало с политическа протекция и дори е било охранявано с патрулка, посочи още Демерджиев. Името на Ами се свързва с убития в ЮАР Красимир Каменов - Къро, Таки, както и с бизнес интереси в района на Капитан Андреево.

Части от мощното заглушително устройство са били свалени преди акцията на МВР и ДАНС в квартал "Драгалевци".

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Ще направим всичко възможно да намерим останалите елементи и да установим повече обстоятелства свързани с това, което се случва на това място. Трябва да припомня, че там преди време потъна и изчезна известният като Петьо Еврото - търговец на правосъдие."

До момента службите са установили, че е имало заглушаване на летателни средства, а мощната апаратура е работила поне година.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, а имаше и полицейски патрул срещу заведенията, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Аз многократно предупреждавах, но не всеки явно го разбираше."

Освен имотът в "Драгалевци" е претърсена и къща в село Капитан Андреево, там е иззето устройство със записи от камери.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Доста записи има на него. Предполагам, че от тях ще излезнат доста неща. Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размиг Чакарян - Ами. Тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства."

Акцията коментираха и от ДБ.

Божидар Божанов, съпредседател на "Демократична България": "Нереформираните зависими служби тези дни се събудиха за заглушителите на Таки. Аз имам призив към управляващите. Да не се гледат само заглушителите и то когато въздействат на гражданската авиация. Да се събудят за още няколко неща. Продуктовите такси. Сметната палата да провери последните години как се е захранвал модела на Таки с продуктови такси. Властта да се събуди за присъствието на Таки на Капитан Андреево."

В Денят започва бившият заместник-ректор на Академията на МВР Милен Иванов заяви, че подобна система може да се използва законно единствено от държавни институции. Най-често се използва за защита от атентати с дрон или радиоуправляеми взривни устройства.

Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР: "Тя осигурява един достатъчно сигурен балон, в който не проникват радиосигнали. Тя може да бъде използвана за защита както на отделния автомобил, както на конвой, тоест ако пред вас или зад вас се движи автомобил, той попада в тази защита."

Как системата е функционирала поне година преди да бъде засечена все още не е ясно. Използването й създава видима аномалия, но трудно се засича, когато е в движение.

Доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР: "Затова толкова бавна ни се струва реакцията на държавата. Защото този автомобил с такава система се движи и излъчва установяването на точното му местоположение е сложно. За това се получава периодично заглушаване на сигналите на летището, защото този автомобил ако се е намирал близо до летището той излъчва силен сигнал."

Според експерти монтирането на подобно съоръжение в частен имот най-вероятно е самоволен опит за създаване на персонална зона за сигурност.

#заглушители # заглушаването на GPS сигнали #Иван Демерджиев

Последвайте ни

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
3
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
4
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни лидери да прекратят отношения с Техеран
5
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни...
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
6
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Регионални

Стихията в Струмяни: Евакуирани хора и десетки наводнени къщи
Стихията в Струмяни: Евакуирани хора и десетки наводнени къщи
Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава
Чете се за: 03:25 мин.
Оставиха в ареста 32-годишния, обвинен за фалшиви пари и грабеж Оставиха в ареста 32-годишния, обвинен за фалшиви пари и грабеж
Чете се за: 02:27 мин.
Летище Бургас осигурява директни полети София–Бургас За „Евровизия 2027“ Летище Бургас осигурява директни полети София–Бургас За „Евровизия 2027“
Чете се за: 00:45 мин.
„Остров на хвърчилата“: Света Анастасия посреща любители на пъстрите небесни фигури „Остров на хвърчилата“: Света Анастасия посреща любители на пъстрите небесни фигури
Чете се за: 01:05 мин.
В Бургас ще изградят първия безплатен дом за семейства с болни деца В Бургас ще изградят първия безплатен дом за семейства с болни деца
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава
Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково" Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково"
Чете се за: 01:25 мин.
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под политическа протекция Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под политическа протекция
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
ЕСПЧ осъди България за събаряне на ромско селище през 2023 година
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Торнадо във Франция: 29 души са ранени, стихията опустощи село
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ