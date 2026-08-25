Демерджиев: Заглушителното устройство в „Драгалевци“ е работило поне година

В Бургас почетоха паметта на двамата полицаи, загинали преди 4 години при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Вътрешният министър Иван Демерджиев се включи в церемонията.

Иван Демерджиев коментира и намереното заглушително устройство в столичния квартал "Драгалевци". По думите му все още се уточнява колко време е работило то, но със сигурност година. Собствени към това заглушително устройство са няколко фирми, но по думите на Демерджиев следите на тези фирми водят до Размиг Чакърян - Ами.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Имаме данни, че са свалени части от апаратурата, достатъчно много части от апаратурата са налични, за да сме наясно за каква апаратура става въпрос, но въпросът е с каква мощност, а тя е много сериозна. А иначе правим и ще направим всичко възможно необходимо да намерим изчезналите елементи, за да установим повече факти и обстоятелства на това място. Говорим за къщата в "Капитан Андреево" там е имало устройство, което е записвало всички записи от камерите, охраняващи обекта."

Министър Демерджиев допълни, че около заведението в квартал "Драгалевци" преди акцията е било охранявано от полицейски патрул. Също така Министерството на вътрешните работи има информация и за други хора, които използват подобни устройства и те са в обсега на органите на реда.

Вътрешният министър участва във възпоменателната церемония от смъртта на двамата бургаски полицаи, които на 25 август 2022 година патрулният автомобил беше блъснат от автобуса, пълен с мигранти. 4 години по-късно все още няма окончателна присъда. Единственият подсъдим - шофьорът беше осъден на 20 години затвор, но и двете страни обжалваха тази присъда. Миналият месец имаше заседание на втора инстанция, но все още се очаква окончателното решение на съда.