Нетаняху обвини Иран, че се е "опитал да убие" един от синовете му

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран се е "опитал да убие" единия от двамата му сина.

Нетаняху не даде подробности за кой от синовете му става дума, нито кога и как е било извършено предполагаемото покушение.

Израелският премиер има двама сина: Авнер, който живее в Израел и Яир, който през последните години живее в Маями, и е известен с крайнодесните си коментари.

Според известен израелски журналист - за предполагаемия опит за покушение се е знаело от "месеци". Но е имало забрана случаят да се разгласява.