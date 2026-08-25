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Нетаняху обвини Иран, че се е "опитал да убие" един от синовете му

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Нетаняху обвини Иран, че се е "опитал да убие" един от синовете му
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Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран се е "опитал да убие" единия от двамата му сина.

Нетаняху не даде подробности за кой от синовете му става дума, нито кога и как е било извършено предполагаемото покушение.

Израелският премиер има двама сина: Авнер, който живее в Израел и Яир, който през последните години живее в Маями, и е известен с крайнодесните си коментари.

Според известен израелски журналист - за предполагаемия опит за покушение се е знаело от "месеци". Но е имало забрана случаят да се разгласява.

#Бенамян Нетаняху #Иран #обвинение

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