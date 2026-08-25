Александра Начева: Доволна съм, но съм много далеч от първите

Александра Начева се завърна на родна земя след дебюта си Диамантената лига. Бронзовата медалистка от европейското първенство по лека атлетика се класира седма на турнира от полския град Хожув. При завръщането си у дома Начева говори пред екип на БНТ.

„Емоцията беше просто огромна. Стадионът беше почти пълен и чувството беше уникално да бъда там. Публиката се държеше просто много готино към всеки един участник. Имаше много малки фенове. За мен беше истинско удоволствие да се изправя на най-големия турнир“, каза Начева.

„Донякъде съм доволна, донякъде не съм. Честно казано си бях поставила цел да вляза в осмицата като за първи път. Но, вече като тръгна състезанието и видях как се движат нещата, ми се искаше да се преборя за шестото място, защото ми беше в обсега. Но, в крайна сметка не се е получи. Но и на седмо (място), донякъде, мога да кажа, че съм доволна“, добави атлетката.

„Това беше все едно финал на световен шампионат с всички тези участнички от целия свят. И имам още много тренировки да изтренирам и още много да уча докато стигна до тяхното ниво. Това е видно за всички, че съм много далеч от първите. Но се радвам, че съм между тях и че се боря да постигам резултати близко до техните“, завърши Начева.

Подробности вижте във видеото!