Девет са наводнените след пороя къщи в Пещера, щети има в Батак и в село Долна Махала

Девет са наводнените след пороя къщи в Пещера. Заради опасения от по-сериозни щети е било изключено и електричеството. Това каза зам.-кметът на общината Гълъбина Карамитева. Днес продължава и издирването на 58-годишния мъж, който изчезна вчера при опит да спаси жена си и детето си от придошлите води.

Гълъбина Карамитева, зам.-кмет на Община Пещера: "Започваме възобновяването на издирвателните действия на 58-годишния мъж, който изчезна вчера. В координация с Областната дирекция на МВР, с пожарната, с граждански формирования и ще се надяваме да се разреши по най-добрия начин днес."

Работата по възстановяването след бурята започва веднага, допълни Карамитева, като тепърва ще се изяснява от каква помощ ще имат нужда най-пострадалите семейства. Това е и едно от най-сериозните природни бедствия, сполетяло града и общината.

Гълъбина Карамитева, зам.-кмет на Община Пещера: "Нямали сме такъв случай досега. Толкова голямо бедствие. Имало е покачване на нивото на реката, но като този път не е имало друг път. - Имаше ли валежи големи тук в града, в региона? - Големи валежи не бих казала. Имаше силен дъжд, който продължи не повече от 20 минути. И доколкото на мен ми е известно, всичко тръгва от Батак, където реката покачва своето ниво и е тръгнала към Пещера. По пътя са затлачени клони, дъбове и т.н., камъни и това е причинил от тази силна вълна."

Част от хората са прекарали нощта на открито:

"Бяхме на улицата. - Какво се случи вчера към 17.00 часа? - Вчера като тръгна водата, почна да избива навсякъде. То вместо да върви надолу, то се обърна самата вода. И тази вода е влизала вътре, всичко мокро, бутано, разхвърляно и бебето го изкарахме от през прозореца."

Наводени къщи има не само в Пещера, но и в Батак и в село Долна Махала. По пътя между Батак и Пещера не може да се преминава. Той е затворен, защото все още има много компрометирани участъци, паднали са матинели, разрушена е част от пътната настилка.

Все още има много вода и по скалите. Има опасност от срутища. Затова пътят ще остане затворен, докато не бъде обследван и бъде намерено решение. До тогава има обходен маршрут през Ракитово и гара Костандово.

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