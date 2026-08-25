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Техеран след новите американски санкции: Подготвени сме да устоим

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Иран заяви, че е напълно подготвен за американските санкции.

"Те не могат да прережат финансовите ни артерии", заяви министърът на икономиката на страната Сейед Али Маданизаде след обявяването на новите мерки от страна на Вашингтон.

Американският министър на финансите Скот Бесънт обяви снощи, че планираните нови санкции целят "да задушат" Иран икономически. Той обяви мерки срещу 60 свързани с Иран физически и юридически лица, както и кораби.

Акцията засяга предприятия в Китай, Обединените арабски емирства, Сингапур и други държави. Те са в пет сектора, които Иран използва за подкрепа на икономиката си: дигитални активи, злато, технологии, авиация и корабоплаване.

В списъка не фигурира нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с ирански петрол.

Според последното проучване на "Ройтерс" и "Ипсос" одобрението за войната в Иран e паднало до най-ниските си нива от началото на конфликта, допринасяйки за исторически ниското одобрение и на президента Доналд Tръмп от само 33%.

#китайски фирми #нови американски санкции #реакция #Иран

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