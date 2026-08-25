Валежи и временно захлаждане през следващите дни

Във вторник ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България – умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 36°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала

В планините ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност главно в часовете около и след обяд. На места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, по най-високите части – от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

В средата на седмицата от север-североизток ще прониква по-хладен въздух. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто-дъждовна облачност, на места с краткотрайни валежи и гръмотевици: през първия ден над Северна и Западна България, в четвъртък над Източна и Централна Северна, в петък главно над Централна. В сряда ще има и градушки. Температурите ще се понижават и в петък максималните ще бъдат между 26° и 31°. В събота ще бъде предимно слънчево, ще започне затопляне.