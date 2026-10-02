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Слънчево и топло през уикенда, но сутрините със слана в Западна България

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През нощта в крайните югоизточни райони ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и утре сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури ще са от 1° на места в котловините и високите полета до 13° на югоизток. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони. Ще духа умерен, в Източна България – до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София – около 19°.

По Черноморието по-значителни временни увеличения на облачността ще има по южното крайбрежие, където главно преди обяд ще превали краткотраен дъжд.

В планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина на страната. В Странджа на отделни места ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток.

На Пиренеите и в Западна Европа утре ще преобладава облачно време. Краткотрайни валежи ще има на много места, в следобедните часове в Северна и Източна Испания количествата ще са значителни. Валежи ще има в Южна Франция и Швейцария. В по-голямата част от Централна Европа ще преобладава слънчево време. И над по-голямата част от Балканите ще е предимно слънчево. Значителна ще бъде облачността преди обяд над крайните южни райони на Гърция и на места там все още ще има слаби валежи.

У нас в неделя и понеделник ще е предимно слънчево. В котловините в Западна и Централна България ще има условия за слана. Максималните температури ще се повишат и в понеделник ще са между 20° и 25°. Във вторник ще има временни увеличения на облачността. В сряда отново над по-голямата част от страната ще е слънчево, но над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, там и температурите ще останат малко по-ниски.

#слънчево и топло време #Западна България #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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