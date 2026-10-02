Пет влака ще превозят безплатно граждани до София за церемонията за цар Самуил

БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Специално за събитието утре сутрин от пет точки в страната ще потеглят влакове към столицата. Композициите са подбрани така, че пътуващите да пристигнат в София преди началото на церемонията, която е насрочена за 12.30 часа. От Бургас влакът тръгва в 05.25 часа, като се очаква да пристигне в София в 11.25 часа. От Пловдив композицията потегля в 08.10 часа, а пристигането в столицата е предвидено за 10.55 часа. От Горна Оряховица влакът тръгва в 05.20 часа и пристига в София в 09.12 часа. От Петрич потеглянето е в 06.00 часа, а пристигането в София е в 10.19 часа. От Видин влакът тръгва в 04.50 часа и се очаква да пристигне в столицата в 10.01 часа.

Пътуването с влаковете е безплатно, като се заплаща единствено такса от 0,51 евро за резервация на място. От Петрич е осигурен и безплатен автобусен транспорт до София. Още от рано днес пред билетните каси в Пловдив се образуваха опашки заради засиления интерес. Десетки желаещи вече са резервирали местата си за утрешния влак, който потегля в 08.10 часа. Влакът от Петрич тръгва в 06.00 часа. Очаква се около 10.20 часа композицията да бъде в София, а в обратната посока влакът ще потегли от столицата в 16.30 часа.

- „По-скоро ме интересува събитието, отколкото безплатният билет, но с безплатен билет е още по-вълнуващо“, сподели пътник.

Друг от желаещите да присъства на церемонията разказва, че вече е посещавал Самуиловата крепост край Петрич и сега иска да бъде и на посрещането на мощите.

„Самуил е знакова личност в нашата история. Много знакова. Има такива наши владетели, които на пръв поглед не са чак толкова успешни, но тяхната дейност и тяхната съдба са много определящи в нашата история“, коментира гражданин.

Още преди да бъде осигурен безплатният железопътен транспорт, жители на Петрич са се организирали да пътуват със собствен превоз до София. От БДЖ обясниха, че направленията, от които са осигурени безплатни влакове, са избрани така, че хората да могат да пристигнат в столицата преди началото на церемонията и да разполагат с удобен час за връщане.

Кристиян Ваклинов, член на съвета на директорите на холдинг БДЖ : „Създаде се малко напрежение от хора, които ни критикуват, че няма влакове от всички краища на страната. Искам да поясня, че в крайна сметка за краткото време, в което дойде новината за нашата страна – тази толкова добра и положителна новина – нямаше как да се създаде друга организация, освен да се използват съществуващи влакове, които всеки ден се движат.“

За церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил се очаква към столицата да се отправят и множество автомобилни шествия.