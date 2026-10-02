3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София"

Саркофагът, в който ще бъдат положени останките на цар Самуил, вече е е поставен на мястото си в храма на базиликата „Света София".

Саркофагът е от бял мрамор от Северна Македония и е изработен за рекордно кратко време, тежи близо 3 тона и днес монтажът му се превърна в истинско събитие за служителите в храма. Какви предизвикателства трябваше да се преодолеят и ще има ли промяна в църковната служба в "Св. София"?

Това не се случва всеки ден. Няма отъпкани пътища, няма канон, особено в подбора - къде трябва да бъде положен саркофагът. Затова последвали примера на Преспа и храма "Св. Ахил".

Отец Кирил Дидов: "Основната връзка е с това, къде е намерен гробът на цар Самуил. Там е намерен точно в южната част на тази базилика. По подобен начин тук се поставя в тази южна част на напречния кораб на храма "Св. София - Божия премъдрост" , от една страна това е търсенето да бъде на подобно място, в южната част на храма, а другото е, че е близо до светия олтар, където се провежда всеки ден светата литургия."

Кратките срокове и огромната отговорност поставят на изпитание и професионализма на монтажната бригада. Прецизността им цепеше и милиметъра на две.

Антон Китов: "Тук трябва да се съберат всички ъгли, за да стане, за да се получи, за да няма разлика, след това ... утре като сложим капака - да няма разминаване."

Голяма част от декорацията на саркофага, все още не е съвсем готова, ще бъде монтирана по-късно. Но най-важната христограма е тук.

Отец Кирил Дидов: "Това е монограма на Христос и не случайно това са Х и Р - Христос и другото е алфата и омегата - началото и краят."

Отец Кирил Дидов: "Тук ще бъде главата на цар Самуил, нататък ще бъдат краката

БНТ: Ще гледа на ..

- Ще гледа на изток, защото така са поставени всички покойници , защото Христос е символ на слънцето и ние го възпяваме Христос като изток свише."

И въпреки че в една от молитвите в службите се споменават всички погребани в и около храма, свещениците обмислят изрично да назоват в молитвите си цар Самуил.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ