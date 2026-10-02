БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки...
Чете се за: 02:47 мин.
22-ма души са задържани при акция срещу трафика на...
Чете се за: 02:47 мин.
КЗП започва проверки в търговските вериги
Чете се за: 01:50 мин.
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени...
Чете се за: 01:50 мин.
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София"

Мария Чернева от Мария Чернева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Саркофагът, в който ще бъдат положени останките на цар Самуил, вече е е поставен на мястото си в храма на базиликата „Света София".

Саркофагът е от бял мрамор от Северна Македония и е изработен за рекордно кратко време, тежи близо 3 тона и днес монтажът му се превърна в истинско събитие за служителите в храма. Какви предизвикателства трябваше да се преодолеят и ще има ли промяна в църковната служба в "Св. София"?

Това не се случва всеки ден. Няма отъпкани пътища, няма канон, особено в подбора - къде трябва да бъде положен саркофагът. Затова последвали примера на Преспа и храма "Св. Ахил".

Отец Кирил Дидов: "Основната връзка е с това, къде е намерен гробът на цар Самуил. Там е намерен точно в южната част на тази базилика. По подобен начин тук се поставя в тази южна част на напречния кораб на храма "Св. София - Божия премъдрост" , от една страна това е търсенето да бъде на подобно място, в южната част на храма, а другото е, че е близо до светия олтар, където се провежда всеки ден светата литургия."

Кратките срокове и огромната отговорност поставят на изпитание и професионализма на монтажната бригада. Прецизността им цепеше и милиметъра на две.

Антон Китов: "Тук трябва да се съберат всички ъгли, за да стане, за да се получи, за да няма разлика, след това ... утре като сложим капака - да няма разминаване."

Голяма част от декорацията на саркофага, все още не е съвсем готова, ще бъде монтирана по-късно. Но най-важната христограма е тук.

Отец Кирил Дидов: "Това е монограма на Христос и не случайно това са Х и Р - Христос и другото е алфата и омегата - началото и краят."

Отец Кирил Дидов: "Тук ще бъде главата на цар Самуил, нататък ще бъдат краката
БНТ: Ще гледа на ..
- Ще гледа на изток, защото така са поставени всички покойници , защото Христос е символ на слънцето и ние го възпяваме Христос като изток свише."

И въпреки че в една от молитвите в службите се споменават всички погребани в и около храма, свещениците обмислят изрично да назоват в молитвите си цар Самуил.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#България посреща #храм "Света София" #тленни останки #саркофаг #Цар Самуил

Водещи новини

3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София"
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа" Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Северна Македония поиска официално разговори с България по...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
4 години затвор за 76-годишния шофьор, който блъсна и уби дете в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ