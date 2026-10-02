Северна Македония поиска официално разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към ЕС

Република Северна Македония ще поиска официално двустранни разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към Европейския съюз. Решението е взето след съвет на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен към премиера Християн Мицкоски по време на разговори в Скопие.

Фон дер Лайен увери, че Северна Македония принадлежи към Европейския съюз и посочи Преспанското споразумение като пример за политическа смелост. Сега тя призова за още една решителна стъпка от страна на Скопие за деблокиране на евроинтеграцията на страната, без изрично да споменава конституционните промени, залегнали в така нареченото "френско предложение" за включване на българите.