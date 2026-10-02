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Северна Македония поиска официално разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към ЕС

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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северна македония поиска официално разговори българия деблокиране процеса присъединяване
Снимка: АП/БТА
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Република Северна Македония ще поиска официално двустранни разговори с България по деблокиране на процеса за присъединяване към Европейския съюз. Решението е взето след съвет на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен към премиера Християн Мицкоски по време на разговори в Скопие.

Фон дер Лайен увери, че Северна Македония принадлежи към Европейския съюз и посочи Преспанското споразумение като пример за политическа смелост. Сега тя призова за още една решителна стъпка от страна на Скопие за деблокиране на евроинтеграцията на страната, без изрично да споменава конституционните промени, залегнали в така нареченото "френско предложение" за включване на българите.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: "Сега има една ключова стъпка, която трябва да изпълните, за да продължите напред и да отворите първия клъстер „Основи“. Северна Македония има място на европейската маса. Наясно съм с чувствителността около това, но също искам да бъда много ясна: искам да заявя съвсем ясно какви ценности отстоява Европа. Приветстваме Северна Македония с нейната идентичност и език. Вярваме, че македонската култура и език могат да направят нашия Съюз по-богат, защото нашето мото е „Единство в многообразието“.

Християн Мицкоски - премиер на Република Северна Македония: "Получих съвет от председателя на Еврокомисията следващата седмица нашият министър на външните работи и търговията, който ще бъде в София за среща по коридор номер 8, да поиска двустранна среща. Незабавно наредих министърът да изпрати дипломатическа нота, да поиска време за среща със своя колега и да започнем процеса за напредък."

#Северна Македония #Скопие #РСМ #преговори #ЕС

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