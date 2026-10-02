Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания

Продължават процесуално-следствените действия със задържания за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 51-годишният Славчо Мегеров вече е с повдигнато обвинение, като се очаква в следващите дни прокуратурата да поиска и постоянния му арест.

Според прокуратурата мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения. До момента няма информация дали е открито оръжието на престъплението, нито къде точно е станало убийството. Но от полицията са категорични, че са стигнали до физическия извършител след множество мероприятия за бързо събиране на информация и анализ.