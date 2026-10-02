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Кои са потенциалните кандидати за Нобела за мир?

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Американският президент Доналд Тръмп няма да спечели Нобеловата награда за мир тази година, но може да повлияе на избора на лауреат, твърдят експерти.

Кои са потенциалните кандидати за престижното отличие и каква е мотивацията да бъдат избрани?

Миналата година Нобела за мир беше присъден на венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо. Присъждането беше предшествано от многократно лобиране от страна на Тръмп да я получи. Седмици по-късно Мачадо даде златния си Нобелов медал на Тръмп, в опит да спечели подкрепа за усилията си за демократична Венецуела. Някои експерти очакват и сега да има натиск.

Хакон Герлоу, директор на Института за изследване на мира в Осло: „Едно от притесненията на комисията може да е дали присъждането би могло да се окаже под натиск от Доналд Тръмп. Тук мисля например за агенциите на ООН, че те биха могли да бъдат подложени на натиск от американския президент, който вече е скептичен към много дейности на организацията. И това потенциално е вярно и за Международния наказателен съд.“

Други кандидати биха могли да бъдат международни мрежи и организация, свързани с конфликти в Близкия изток и Африка.

Хакон Герлоу, директор на Института за изследване на мира в Осло: „Фокусирането върху хуманитарните последици от конфликта в Близкия изток може да бъде един от начините за справяне с него и мисля, че тогава международната организация „Спасете децата“ може да бъде евентуален претендент, както и, разбира се, мрежата „Клетки за спешно реагиране за Судан.“

Енцикликата на папата за изкуствения интелект, застъпничеството му за диалог и мирно разрешаване на конфликти, призивите му за уважение към мигрантите и хуманитарната му работа биха могли да оправдаят наградата.

Карим Хагаг, директор на Стокхолмския институт за изследване на мира: „Папата е нещо повече от религиозна фигура. Той се е утвърдил като водещ лидер на мисълта, водещ защитник пред някои от основните предизвикателства пред международния мир и сигурност. Така че, излишно е да се казва, че това е преценка на Нобеловия комитет за мир. Присъждането на наградата на религиозен лидер също има съображения, които трябва да бъдат взети предвид. И съм сигурен, че това ще бъде адекватно разгледано от членовете на комитета.“

За Хагаг Доналд Тръмп е доста противоречив пример за евентуален Нобел за мир.

Карим Хагаг, директор на Стокхолмския институт за изследване на мира: „Президентът Тръмп може би е фаворит сред букмейкърските агенции. Но не и моят фаворит. Това е президент, който твърди, че е постигнал редица успехи в разрешаването на много трудни за разрешаване конфликти. Това не означава, че няма опит в това отношение, но може би този опит е преувеличен.“

Нобеловата награда за мир ще бъде обявена на 9 октомври.

#потенциални кандидати #Доналд Тръмп #Папата #Осло #нобелова награда за мир

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