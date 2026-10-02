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Катастрофа между джип и бетоновоз затвори пътя между Раковски и пловдивското село Стряма (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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катастрофа джип бетоновоз затвори пътя раковски пловдивското село стряма снимки
Снимка: БНТ
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Катастрофа между джип и бетоновоз затвори основния път между Раковски и пловдивското село Стряма. При произшествието е пострадал водачът на високопроходимия автомобил, но от полицията не уточняват какво е неговото състояние.

Сигналът за сблъсъка е подаден на тел. 112 около 15.00 часа. Вследствие на удара автомобилът се забил в мантинелата, а бетоновозът е останал на платното.

Заради катастрофата голяма част от потока коли преминава по черни пътища през земеделски площи, а други шофьори използват обходния маршрут през село Шишманци. Към момента пътят между село Стряма и Раковски остава затворен за движение.

#град Раковски #Стряма #джип #бетоновоз #катастрофа

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