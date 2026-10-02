Полицията в Шумен издирва 89-годишна жена

Областната дирекция на МВР в Шумен издирва по молба на близките ѝ 89-годишната Зекие Юсеин Юсеин, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

По данни на сина ѝ снощи около 21.00 ч. той я посетил в жилището ѝ в Никола Козлево. Тази сутрин около 9.30 часа е установил, че я няма и оттогава е в неизвестност. Жената по всяка вероятност е била облечена с тъмни дрехи, носи забрадка. Висока е около 160 см, с бяла коса, кафяви очи, ходи леко приведена.

Полицията моли всички, които имат информация за местонахождението на Закие Юсеин, да подадат сигнал на телефон 054 800 588 или на телефон 112 или в близкото полицейско управление.