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Голям клон падна върху зеленчуков магазин в Бургас (СНИМКИ)

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голям клон падна зеленчуков магазин бургас снимки
Снимка: БНТ
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Голям клон се отчупи от дърво и падна върху зеленчуков магазин в Бургас. Инцидентът е станал този следобед на ул. „Демокрация“. Клонът е засегнал част от търговския обект, като е счупил част от рафтовете с продукцията.

Падналите клони затрудняват движението на пешеходци и велосипедисти по тротоара и велоалеята.

На място са изпратени екипи, които да разчистят падналия клон. За щастие, при инцидента няма пострадали хора.

Причината за отчупването на клона все още не е ясна. В следобедните часове на места в Бургас има по-силни пориви на вятъра.

Снимки: БНТ

#зеленчуков магазин #голям клон #Бургас #удари

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