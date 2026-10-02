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Екокъщи на бъдещето: Ще живеем ли отново в домове от глина?

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екокъщи бъдещето живеем отново домове глина
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Домът на бъдещето може да бъде много по-различен от този, който познаваме днес. Не само заради климатичните промени, но и заради намаляващите ресурси и необходимостта от по-ниско потребление на енергия.

В сградата на старото училище в село Долни Раковец вече се търсят отговори на тези въпроси. Там е създаден Институт за екологично строителство, който популяризира използването на естествени материали и по-устойчиви технологии.

Как ще изглеждат домовете ни след 10 години и защо глината може да се окаже един от материалите на бъдещето?

В училището в Долни Раковец днес вместо учебни часове се провеждат практически и теоретични обучения с хора от България и Европа. Те търсят строителни решения, които да направят бъдещите сгради не само здрави и енергийно ефективни, но и по-щадящи за човека и природата.

Добромир Машев, строителен геобиолог: "Не трябва да се плашим от това, което ще дойде. Трябва да сме подготвени за него и трябва да имаме стабилното усещане, че не губим връзката с земята. Аз смятам, че домът ни е точно този хабитат, точно тази среда, която ще ни връща към земята."

Един от материалите, които все по-често намират място в съвременното строителство, е глината. Причината е не само нейната достъпност, но и способността ѝ да регулира влагата и да допринася за естествения микроклимат в помещенията.

Добромир Машев, строителен геобиолог: "Не само в България, а в световен мащаб глината е материалът, който за в бъдеще ще диктува строителния бранш. Това не означава, че ще се откажем от дървото или от свързващите вещества като цимент или гипс. Тъй като тя допринася както за правилната влагорегулация в помещението, така и е беземисионна – нямаме допълнителна химия, която да влияе по негативен начин на нашето здраве... Глините са изключително богати на цветове, земни цветове, прекрасни цветове, спокойни цветове, така че за мен глината е материал №1."

Зад идеята за екологично строителство обаче стои и друга тема – как ще живеем в свят с по-високи температури, намаляващи ресурси и променящи се енергийни зависимости. Въпроси, на които бъдещите архитекти и инженери трябва да търсят отговор още днес.

Добромир Машев, строителен геобиолог: "Сега имаме за цел да се свържем с Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия, за да им предложим различни видове и възможности за колаборация. И по този начин децата, подрастващите, още от началния етап на своето образование да са запознати с това, което ще се случва по времето на тяхното завършване. Защото тези, които в момента влизат в осми клас, докато станат бъдещи архитекти и инженери, това ще е вече тяхната действителност."

Как ще изглеждат домовете ни след десет години все още не знаем. Но едно е сигурно – променящият се климат и ограничените ресурси ще променят и начина, по който строим и живеем.

Автор: Десислава Димчева

#домове на бъдещето #Долни Раковец #глина #екокъщи

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