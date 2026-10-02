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ЕК одобри българска държавна помощ за земеделските стопани в размер на 170 млн. евро

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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одобри българска държавна помощ земеделските стопани размер 170 млн евро
Снимка: БТА/Архив
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​Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро за земеделските стопани, засегнати от повишени цени на горивата и торовете поради кризата в Близкия изток, съобщиха от институцията в Брюксел.

България е уведомила Комисията за схема на стойност 170 милиона евро за подпомагане на дружествата, осъществяващи дейност в селскостопанския сектор. Схемата, която ще се прилага до 31 декември 2026 г., има за цел да смекчи въздействието на увеличението на цените на горивата и торовете в селското стопанство.

Помощта ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Схемата е свързана с предоставянето на ограничена по размер помощ, съобразена с увеличението на цените на горивата и торовете, и е с максимален размер от 50 000 евро на дружество.

Комисията оцени схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, който дава възможност на държавите членки да подкрепят развитието на някои икономически дейности при определени условия.

#170 млн. евро #държавна помощ #земеделски стопани #новини в Метрото

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