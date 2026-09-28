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Димитър Радев: Представянето на професионална оценка за последиците от решения за финансовата система не е участие в политическия процес

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Представянето на професионална оценка за възможните последици от решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес. Това заявява управителят на БНБ Димитър Радев след като финансовият министър Гълъб Донев обяви, че оценката му за предлагания от кабинета данък "свръхпечалба" е застъпване на политическа теза.

"Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка", допълва Радев.

Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание, пише още управителят на централната банка.

"Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата", заявява Димитър Радев.

Независимостта на централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции и да формират и представят професионалните си оценки независимо от политически съображения.

#решения за финансовата система #позиция на БНБ #отговор #димитър радев #новини в Метрото

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