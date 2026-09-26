След рекордния скок: Очаква се цените на горивата да тръгнат надолу

Повишението на цените на горивата най-вероятно е достигнало своя пик, прогнозират от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива в България. От бранша заявяват, че повече от година работят на минимални маржове на печалба и редица обекти са на загуба. На фона на очакванията за разрешение на войните в Иран и Украйна стана ясно, че според данни на Евростат България е страната с най-висок годишен скок на горивата в Европейския съюз. Към днешна дата цената на най-масовия бензин А95 у нас е 1,68 евро, като бележи понижение с един евроцент, дизелът се задържа на 1,94 евро за литър.

Не повече от процент и половина инфлация у нас заради високите цени на горивата прогнозират от Асоциацията на българските търговци, вносители и превозвачи на горива, ако тези стойности се задържат до края на годината. Според бранша обаче цените се очаква да тръгнат плавно надолу.

Иван Кашилски, председател на Асоциацията на търговците, вносителите и превозвачите на горива: "Нашите очаквания са, че това е пикът на цените и че в момента са най-високи и, нали, виждаме в международен план за Иран, Америка, че се готвят за примирие, готвят се договорки, в Украйна също, и ако там се успокоят нещата в международен аспект, би трябвало цените да тръгнат надолу." Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците, вносителите и превозвачите на горива: "Прогнозата е, че ще падне под евро и 80 много скоро дизеловото гориво по-специално и под евро и 60 бензинът, без да взима правителството каквито и да е било мерки."

На фона на обявения от икономическото министерство излишък от дизелово гориво у нас цените по бензиностанциите обаче остават високи, вместо огромното предлагане да понижи стойността на произведеното в бургаската рафинерия гориво.

Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците, вносителите и превозвачите на горива: "Това е така, защото рафинерията не е малък остров, нашата държава не е малък остров, тя е част от общата икономика, така че цените на горивата се определят на една борса, която се казва Средиземноморска борса, на база на Средиземноморска борса цените са такива, каквито ги виждаме в момента."

Относно обявените данни от Евростат, че за година горивата в България са скочили с над 34 процента, което е рекорд за целия Европейски съюз, от Асоциацията казват, че браншът работи на загуба.

Иван Кашилски, председател на Асоциацията на търговците, вносителите и превозвачите на горива: "В момента се работи на не повече от пет процента търговска надценка, което означава около три-четири евроцента за литър печалба за бензиностанциите, която е крайно недостатъчна, ние имаме и обекти, които са извън градовете, в малки населени места, които почти са на загуба."

От Асоциацията заявяват, че търговците и производителите от различни сектори не трябва да спекулират с повишените цени на горивата, а да представят реална обосновка, когато увеличават стоките, които предлагат.