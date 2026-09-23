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В България поскъпването на горивата е най-голямо за последната година

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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цената горивата скача повишат автобусните билети
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България е на първо място в ЕС по поскъпване на горивата. Според данни на Евростат годишното увеличение е 34,5%. На този фон собственици на по-малки бензиностанции у нас отчитат сериозен спад в потреблението и предупреждават за фалити.

С 300 евро пенсия Георги Раданов все по-рядко сяда зад волана.

Георги Раданов, пенсионер: „По-рядко шофирам и по-малко зареждам, защото нямам възможност. Рафинерията си е българска, при нас би трябвало да са по-ниски цените, обаче...“

Високите цени принудили Росен Калинов да смени бензина с пропан-бутан.

Росен Калинов: „Дизелът и бензинът са два пъти и половина по-скъпи от газта. На човек месечно му оказва влияние на джоба.“

Заради конфликтите в Близкия изток и Украйна оборотът на тази бензиностанция в Русе е намалял с 20 на сто.

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: „В по-малките населени места е възможно да затворят бензиностанциите. Във всички европейски страни се предприеха мерки за намаляване на цената, там покачването беше задържано. При нас нямаше намаление нито на акциза, нито на ДДС, общо взето ние усвоихме цялото увеличение.“

Финансовият анализатор Здравко Пиринлиев заяви в подкаста „Бизнес.БГ“, че вече се обмисля опасността от следваща финансова криза.

Здравко Пиринлиев, икономически анализатор: „Когато петролът е скъп и това оказва негативно влияние върху потреблението, това прави икономическия растеж много крехък. Историята показва, че петролните шокове са предизвестие, че може да се счупи системата.“

За да се избегне този сценарий и цените на горивата да се стабилизират, бизнесът предлага три решения.

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: „Неконкурентното поведение да бъде санкционирано от регулаторите, да се прецизират данъците. Държавата може да инвестира в находища.“

За втори пореден ден средната цена на дизела е без промяна – 1 евро и 96 цента, а на бензина – 1 евро и 69 цента.

#Русе #бензиностанции #цени на горива

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