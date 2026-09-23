Техническа неизправност в трактор предизвика пожара в Берковския Балкан, изгоряха 900 декара

Техническа неизправност в трактор е предизвикала големия горски пожар в Берковския Балкан над с. Лесковец, община Берковица. Водачът на машината опитал да спре огъня, но пламъците бързо достигнали съседните тревни площи и преминали в смесена гора.

При пожара, който продължи три дни, са унищожени около 900 декара растителни площи, от които 50 декара иглолистни гори, 150 декара широколистни гори и 700 декара лесонепригодни площи.

гл. инспектор Александър Дамянов от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР: „До тази сутрин на терен бяха пет екипа от пожарната в Монтана, както и служители от ДГС. И към момента там има наши екипи, които следят обстановката.“

Стойността на нанесените щети е в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 331, ал. 1 от НК.