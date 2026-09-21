Овладян е пожарът в района на берковското село Лесковец. В гасенето са включени огнеборци от Монтана, Враца, Видин, горски и тежка верижна техника. На място е оставен дежурен екип.

Повече от 24 часа продължи борбата с пожара възникнал в района на берковското село Лесковец. Сигналът е бил подаден вчера около 14 часа за горящи сухи треви и храсти. Днес сутринта действията на огнеборците продължиха, като огънят се пренесе в борова гора.

Кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова каза:

"Пожарът е овладян и изгасен. Единствено е останало малко място във боровата гора. Там е обградено с вода. Направена е просека. Остава екип през цялата нощ, докато изгасне напълно".

В борбата с огнената стихия днес се включи техника и пожарникари от Монтана, Видин, Враца, от горските стопанства в Берковица и Говежда, доброволци. От София бе изпратена тежка верижна техника за правене на просеки в гората.