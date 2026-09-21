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БНТ отбелязва Деня на независимостта с празнична програма

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Тематични предавания, филми и церемонии ще присъстват в ефира на БНТ 1 и БНТ 2 през целия ден

програмата бнт процес обновяване медията разделя нито един дългогодишните журналисти
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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БНТ 1 ще проследи националните чествания още от сутринта.

От 9.20 до 12.00 ч. гледайте празничното студио „Независима България“ с водещи Стефан А. Щерев, Надя Иванова и Димитър Стоянович. Гости в специалното предаване ще са проф. Иван Илчев, проф. Веселин Методиев, проф. Александър Кьосев и проф. Милена Кирова.

Бойко Василев ще представи новия си документален филм „Уилям от народа и българите“, посветен на Уилям Гладстон.

Зрителите ще видят репортажи от знаковите места във Велико Търново, които бележат пътя на България от Освобождението и обявяването на Независимостта – сградата на Народното събрание и църквата „Свети четиридесет мъченици“.

Екипите на специалното предаване ще се включат пряко и от Две могили – мястото, където в нощта срещу 22 септември Александър Малинов написва Манифеста за провъзгласяване на Независимостта.

Ще се докоснем и до личния свят на цар Фердинанд чрез запазени предмети и свидетелства от епохата. Арх. Ясен Кьосев ще разкаже как Независимостта променя и облика на България и как София започва да се превръща в модерна европейска столица, а Даниела Лалова ще се включи на живо от Паметника на независимостта в София с историка Стефан Дечев.

В 10.25 ч. БНТ 1 ще излъчи пряко от Велико Търново Церемония по издигане на националния трибагреник по случай Деня на независимостта – старата столица на България, където през 1908 г. е обявен историческият акт, а вечерта от 19.25 ч. – Тържествена заря-проверка по случай 118 години от провъзгласяването на Независимостта на България.

Сред музикалните акценти на БНТ в празничния ден са Концерт на лауреати от конкурса „Старите песни на нов глас“ 2026 - от 12.30 ч., концерт на Виенската филхармония от градините на двореца „Шьонбрун“ – Виена от 16.15 ч. и концерт на Графа от стадион „Васил Левски“ – 22.45 ч.

Специална филмовата програма ще видят и зрителите на обществената телевизия.

Френският игрален филм „Зоди и Тею – братята на пустинята“ ще започне в 13.25 ч., а веднага след него програмата продължава с премиера на документалния филм на Николай Томов „Капиталът на професор Минко Балкански“ – 15.15 ч.

Българският игрален филм „Писмо до Америка“ на режисьора Иглика Трифонова започва в 17.45 ч., а вечерта зрителите могат да гледат премиерата на последния игрален филм на Светослав Овчаров „Залог“ – 21.00 ч. с участието на Захари Бахаров и Асен Блатечки.

Каналът за култура и образование на обществената телевизия – БНТ 2 ще допълни празничния ден с богата селекция от филмови и музикални продукции.

В 12.30 ч. започва документалният филм „България независима во веки“, посветен на събитията и историческия контекст около провъзгласяването на Независимостта.

Музиката и българските традиции ще заемат специално място в следобедната програма на БНТ 2 с концерт-спектакъла „Мистичен ритъм“ – 15.00 ч.

В 16.30 ч. зрителите могат да гледат игралния филм на режисьора Гриша Островски „Нона“, по мотиви от „Чифликът край границата“ на Йордан Йовков, с участието на Доротея Тончева, Стефан Данаилов, Стефан Пейчев, Катя Паскалева, Йосиф Сърчаджиев.

Историческият разказ продължава от 17.55 ч. с документалния филм на Димитър Стоянович и режисьора Христо Живков „Денят на независимостта“.

Във вечерната програма на БНТ 2 ще видим документалния филм „Това е България: Жарава от спомени“ в 19.15 ч., а от 20.00 ч. – телевизионния мюзикъл „Зех тъ, Радке, зех тъ“ по комедията на Сава Доброплодни, сценарий и режисьор Хачо Бояджиев и с участието на Георги Парцалев, Илия Добрев, Ружа Делчева, Мадлен Чолакова, Георги Раданов, Татяна Лолова, Хиндо Касимов, Стефан Данаилов, както и други знакови имена от българската сцена.

В празничната вечер по БНТ 2 зрителите ще се насладят концерт-спектакъла на Поли Паскова и ансамбъл „Чинари“ „Аз съм, Българийо, твоя дъщеря“ от 21.30 ч.

Пълната програма и актуалните часове на излъчване може да видите ТУК.

#специална програма #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА #БНТ #22 септември

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