Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране

Промяна на икономическия модел и прекъсване на достъпа на олигархията до публични средства – това очерта премиерът Румен Радев пред бизнеса. На първата среща на неговото правителство с Американската търговска камара той посочи, че предстоят ревизии и прекратяване на обществени поръчки, както и спиране на всеки опит за натиск и корупция спрямо бизнеса.

За битката на властта с олигархията разказа пред бизнес общността премиерът. На ключовата среща той посочи, че управленската програма на кабинета му има два основни стълба – демонтаж на олигархията, борба с корупцията и ускоряване на икономическото развитие.

Румен Радев, министър-председател на България: „Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма – и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпа на тази олигархия, вкоренила се дълбоко във всички институции и сфери на обществения и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси. Мога да кажа, че вече го правим много успешно. Прекратяваме компрометирани обществени поръчки, преразглеждаме други, правим ревизия и това, което залагаме в бюджета за следващата година, е наистина да ограничим всякакъв такъв достъп.“

Премиерът даде пример и с последните разследвания, свързани с отклоняване на пари от обществени поръчки за мантинели за финансиране на полетите на Делян Пеевски.

Румен Радев, министър-председател на България: „Бяхме оповестили вече данните за полети от други държави с други лицензирани въздушни оператори, на това повече няма да се спирам, но това са факти. Има документи, има фактури, има плащания, има преводи, всичко това е в прокуратурата.“

Правителството ще подкрепя всеки бизнес, който работи прозрачно и си плаща данъците, заяви Радев и се обърна към компаниите да сигнализират за корупция.

Румен Радев, министър-председател на България: „Много ще помоля, намерете достъп до мен, имаме обявен „горещ телефон“ в Министерския съвет, мейл. Ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас, знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на българския и чуждия бизнес, който работи тук, на българска територия.“

Радев посочи, че Съединените щати са ключов партньор.

Румен Радев, министър-председател на България: „Ние сме готови да пренасяме американския втечнен газ в много, много по-големи количества за Централна и Източна Европа. Аз мисля, че е време вече в България да дойдат американски инвестиции в областта на фабриките за изкуствен интелект, на дейта центровете с голям капацитет, на роботиката, мехатрониката, полупроводниците.“

Американският бизнес посочи, че срещата идва в ключов момент.

Томи Вер Елст, президент на Американската търговска камара: „Наличието на правителство, което разполага с парламентарно мнозинство – нещо, което не се е случвало от десетилетия насам, е много силен сигнал към гражданите, инвеститорите и нашите партньори, че дълго чаканите и необходими реформи в множество сектори ще бъдат осъществени.“

С над 40% се е увеличил стокообменът между България и Съединените щати за година.

Снимки:БТА





