Костадин Костадинов: Урокът на българската независимост е, че можем самостоятелно да сме независими

Урокът на 22 септември и на българската независимост е, че можем сами, че можем самостоятелно, че можем да сме независими, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 118-ата годишнина от обявяването на независимостта на България.

В днешно време ни се обяснява, че не можем сами и не можем да сме независими – това е най-голямото предизвикателство, пред което сме изправени, посочва Костадинов.

Днес, за съжаление, българската независимост се е превърнала повече в символ, отколкото в нещо реално съдържимо и нещо, което можем да усетим около нас, заявява Костадинов.

Когато отбелязваме тези хубави дати, всъщност ние почитаме това, което нашите предци са правили и трябва да си зададем въпроса – какви искаме да бъдем ние във времето, в което сочим като пример делата на нашите предшественици. Отговорът е, че трябва да правим това, което се правили и те, за да може един ден нашите деца и внуци да се гордеят с нас, както ние се гордеем с хората, които изградиха България, допълва лидерът на "Възраждане".

Празникът на българската независимост в наше време по-скоро очертава посоката, в която трябва да се развива България, защото българската независимост беше постигната в труден период, когато великите сили бяха остро противопоставени една на друга, отбелязва още Костадинов.