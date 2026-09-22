БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

118 години Независима България. Център на тържествата е Велико Търново. По традиция честванията започнаха от църквата “Свети 40 мъченици”, където през 1908 година за първи път е прочетен манифеста за Независимостта. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е официален гост на честванията в старата столица.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е даденост и всичко зависи от нас, а това как днес отстояваме независимостта е със защита на националните интереси, винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика и в международната политика."

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева

#Михаела Доцова #председател на Народното събрание # Велико Търново #Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Водещи новини

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди 81-вата сесия на ОС на ООН: Срещи на българския външен...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Две семейства са евакуирани в района на свлачището във варненския...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Последен ден за регистрация в ЦИК за участие в президентските...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Дания, Грендалния и САЩ подписват споразумението за автономната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ