БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дания, Грендалния и САЩ подписват споразумението за автономната датска територия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дания, Грендалния и Съединените щати ще подпишат в Ню Йорк споразумението за автономната датска територия.

В церемонията ще участват датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен и Доналд Тръмп. Споразумението за Гренландия беше обявено от американския президент в петък, без да бъде публикувано.

То признава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение, заяви датският премиер. Според Мете Фредериксен споразумението е от полза за северните страни и за сигурността в региона, както и за НАТО и Европа.

#подписване на споразумение #САЩ #Дания #Гренландия

Последвайте ни

ТОП 24

Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради временно затваряне на летищата в Ню Йорк
1
Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради...
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци
2
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
3
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за притежание на наркотици (СНИМКИ)
4
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за...
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
5
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
6
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
5
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

Още от: Европа

ЕЦБ: Резкият скок на цените на едро на природния газ ще се отрази по-бързо отпреди върху цените на дребно
ЕЦБ: Резкият скок на цените на едро на природния газ ще се отрази по-бързо отпреди върху цените на дребно
Изложба "Благодарим на Лукино Висконти" откриват в Ла Скала Изложба "Благодарим на Лукино Висконти" откриват в Ла Скала
Чете се за: 01:57 мин.
Таван на цените на горивата на дребно и временен данък върху рафинериите в Чехия Таван на цените на горивата на дребно и временен данък върху рафинериите в Чехия
Чете се за: 01:30 мин.
Забрана: Гобленът от Байо не може да бъде сниман Забрана: Гобленът от Байо не може да бъде сниман
Чете се за: 00:57 мин.
Спазена традиция: Футболистите от "Байерн" Мюнхен на "Октоберфест" Спазена традиция: Футболистите от "Байерн" Мюнхен на "Октоберфест"
Чете се за: 00:25 мин.
Мелони готви нови забрани - без мюсюлмански забрадки и лимит на чуждестранните ученици Мелони готви нови забрани - без мюсюлмански забрадки и лимит на чуждестранните ученици
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди 81-вата сесия на ОС на ООН: Срещи на българския външен министър Велислава Петрова в Ню Йорк Преди 81-вата сесия на ОС на ООН: Срещи на българския външен министър Велислава Петрова в Ню Йорк
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Две семейства са евакуирани в района на свлачището във варненския...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Последен ден за регистрация в ЦИК за участие в президентските...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В края на почивните дни: Натоварен трафик по пътя от Гърция и АМ...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Дания, Грендалния и САЩ подписват споразумението за автономната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ