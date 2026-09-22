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В края на почивните дни: Натоварен трафик по пътя от Гърция и АМ "Струма"

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Чете се за: 03:20 мин.
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Снимка: БТА
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Засилен трафик се очаква по автомагистрала "Струма" и главен път Е-79 заради дългия почивен уикенд. Полицията увеличава екипите по трасето, а движението на тежкотоварни автомобили ще бъде ограничено.

"В организацията на движението, която ще предприеме полицията, няма нещо ново. Това, което правим цяло лято, е да осигуряваме повече екипи по трасето – главен път Е-79 и автомагистрала "Струма". В тези дни задължително ще има и мотопатрули, които ще могат да реагират своевременно на сигнали", каза ст. инсп. Георги Бучков от "Пътна полиция", ОД на МВР-Благоевград.

"Задълженията на служителите, освен да следят за спазване на правилата за движение по пътищата, ще бъдат и да регулират и да пропускат движението. Отново се очаква да бъде изключително натоварено, отново се очаква да има много задръствания на много места в тези отсечки" допълни още ст. инспектор Бучков.

Очаква се засилен трафик в посока Гърция и обратно. За да се намали натоварването, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили.

"Друго, което ще направим, е да спрем тежкотоварния трафик за движение. Има заповед на Агенция "Пътна инфраструктура" от 12:00 до 20:00 часа, така че се надяваме по този начин да намалим напрежението. Ще има засилен контрол, отделно от това ще се извършва и контрол на скоростта, така че водачите трябва да бъдат внимателни и да спазват правилата", каза ст. инспектор Бучков.

снимка: БТА

Ограничението за камионите по посока София е в сила след 12:00 часа. Изключение се прави за превозните средства, които транспортират бързо развалящи се стоки, живи животни и опасни товари.

По трасетата в Югозападна България през цялото лято движението е изключително натоварено. Полицията отчита и нарушения, които влияят върху пътнотранспортната обстановка.

"Най-честите нарушения са именно нарушаване на скоростните режими. Имаме доста установени такива през това лято. Освен тях, други нарушения, които влияят и върху пътнотранспортната обстановка, са именно неправилното изпреварване. То е вследствие на действията на шофьорите, които предприемат необмислени маневри."

"Другите вече са стандартни нарушения, като неизползване на обезопасителен колан, използване на различни електронни устройства, които разсейват водачите. Апелът ми към водачите е да се успокоят, да не предприемат такива прибързани решения и да не извършват необмислено изпреварване", допълни ст. инспектор Бучков.

От полицията призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и да не предприемат рискови маневри. Целта е пътуването да премине спокойно и безопасно, така че хората да стигнат до мястото, за което са тръгнали, и празникът да не бъде помрачен.

Вижте прякото включване на Станислава Христова

#на път за празниците #АМ "Струма"  #главен път Е-79 #пътя за Гърция #засилен трафик

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