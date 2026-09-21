Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци

Мъж на 38 години е задържан за срок до 72 часа като обвиняем за пожара в гурковското село Димовци от 11 септември. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Задържаният е криминално проявен и осъждан.

От полицията напомниха, че досъдебно производство за пожара е образувано в Районното управление в Казанлък на 14 септември. При извършения оглед на местопроизшествието е установено, че огънят е унищожил четири постройки, намиращи се в различни имоти. Два от имотите са собственост на 83-годишна и 68-годишна жена, а собствеността на останалите два имота е в процес на установяване.

В хода на разследването е установено, че пожарът е започнал от източната част на село Димовци, достигнал е до дере с дълбочина около 8 метра и ширина 15 метра, след което се е разраснал на север над селото. Огънят е засегнал и горски масив, собственост на Държавно горско стопанство – Гурково, засегнатата площ е 2100 декара.

След проведени оперативно-издирвателни мероприятия полицейските служители са установили задържания мъж като извършител на деянието. На 19 септември той е привлечен и разпитан в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс. С постановление на Териториалното отделение в Казанлък при Районна прокуратура – Стара Загора мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Пожарът в Димовци възникна в обедните часове на 11 септември. В населеното място беше обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG-Alert. В борбата със стихията участваха десетки огнеборци, военни и доброволци, както и два военни хеликоптера и тежкотоварни машини на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“. Огънят беше потушен два дни по-късно.