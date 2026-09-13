Пожарът край село Димовци: Огънят е унищожил близо 2000 декара

Дъждът помогна за овладяването на големия горски пожар край гурковското село Димовци. Огънят избухна в петък и заради вятъра много бързо обхвана смесената гора над селото.

До вчера ситуацията беше критична, тъй като пожарът достигна опасно близо до дворовете на хората и изпепели няколко необитаеми постройки. Заради бързото разрастване на фронта община Гурково обяви частично бедствено положение. По последни данни пожарът е унищожил близо 2000 декара, предимно борова гора. Дежурни екипи ще останат на място през целия ден, за да наблюдават обстановката.