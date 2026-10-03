Пиян шофьор на АТВ катастрофира в парк в Горна Оряховица.

40-годишният мъж се движил в местен парк, изпуснал управлението и се ударил във фонтан. Той и 34-годишна жена, която се возела с него са пострадали.

Двамата са прегледани в Спешна помощ и са напуснали болничното заведение по собствено желание.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,99 промила. Взета му е кръвна проба.

Причините за произшествието се изясняват. АТВ-то е иззето.

По случая е образувано досъдебно производство.