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Изтичане на газ от цистерна спря седем влака на гара Карлово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Изтичане на газ от цистерна спря от движение седем влака – шест пътнически и един бърз на гара Карлово.

Сигналът за силно задушлива миризма е бил подаден около 4.15 часа сутринта на телефон 112 от служител на гарата в подбалканския град. На място са били изпратени два екипа на пожарната и полиция, а районът на аварията е бил отцепен веднага.

Спряно е било елекричеството в района, както и на цялата контактна мрежа на влаковете.

Временно пътниците са били извозвани с автобуси.

Експерти са обследвали цистерната и са установили мястото на изтичане на газ пропан-бутан. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от „БДЖ - Пътнически превози“.

Аварията вече е отстранена от екип от фирмата собсвеник на товарната композиция, която се е намирала на страничен коловоз в района на жп гарата. Предстои скоро движението на влаковете да бъде възстановено.

#гара Карлово #изтичане на газ #спрени влакове #цистерна

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