Изтичане на газ от цистерна спря седем влака на гара Карлово

Изтичане на газ от цистерна спря от движение седем влака – шест пътнически и един бърз на гара Карлово.

Сигналът за силно задушлива миризма е бил подаден около 4.15 часа сутринта на телефон 112 от служител на гарата в подбалканския град. На място са били изпратени два екипа на пожарната и полиция, а районът на аварията е бил отцепен веднага.

Спряно е било елекричеството в района, както и на цялата контактна мрежа на влаковете.

Временно пътниците са били извозвани с автобуси.

Експерти са обследвали цистерната и са установили мястото на изтичане на газ пропан-бутан. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от „БДЖ - Пътнически превози“.

Аварията вече е отстранена от екип от фирмата собсвеник на товарната композиция, която се е намирала на страничен коловоз в района на жп гарата. Предстои скоро движението на влаковете да бъде възстановено.