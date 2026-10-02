БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото...
Чете се за: 04:15 мин.
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще...
Чете се за: 08:32 мин.
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Винен фестивал в Русе предлага повече от 40 вида вино от 15 сорта (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Запази
винен фестивал русе предлага повече вида вино сорта снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

Русе е домакин днес и утре на второто издание на винения фестивал Urban Wine Fest. Със събитието се поставя началото на месеца, посветен на българското вино и Международния ден на мавруда (26 октомври). Инициативата е на Българската асоциация на винените професионалисти и е част от поредица фестивали и мероприятия в цялата страна, съобщи Цветелина Стоянова - член на Управителния съвет на БАВП.

„Русенци ще могат да опитат над 44 вина, специално подбрани за селекцията на тазгодишното издание на Международния ден на мавруда. Но тук не говорим само за мавруд. Маврудът е поводът да обърнем поглед към всички местни сортове - гъмза, тамянка, рубин, кайлъшки мискет, варненски мискет, всичко от цялото семейство на мискетите, както и димят. И ще обходим цяла България във всичките и винени региони, за да открием какви съкровища може да има“, обясни Стоянова.

Музикална програма ще допълни преживяването. Посетителите на фестивала ще могат да опитат и вкусно кулинарно разнообразие, представено от шеф готвачи и фермерски производители.

Програмата включва още тематични работилници и игри с акцент към виненото богатство на България и Румъния. Предвидени са два майсторски класа. Гост-лектори от Румъния ще бъдат виненият експерт Корина Бианка и журналистката Юлия Баховски.

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Министерството на туризма и Министерство на земеделието и храните в партньорство с Община Русе.

Снимки: БТА

#15 сорта #повече от 40 вида вино #винен фестивал #Русе

Последвайте ни

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха значимостта на събитието
2
Разделението отстъпи крачка назад: Политиците коментираха...
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик
3
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и отварят нова
4
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и...
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
5
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян...
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
6
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Любопитно

"Дадох всичко от себе си": Българин е новият световен шампион по ядене на люто
"Дадох всичко от себе си": Българин е новият световен шампион по ядене на люто
Сюзън Сарандън - актрисата отвъд холивудските правила, навършва 80 години Сюзън Сарандън - актрисата отвъд холивудските правила, навършва 80 години
Чете се за: 12:12 мин.
Откриха неизвестни инкски пътища край Мачу Пикчу Откриха неизвестни инкски пътища край Мачу Пикчу
Чете се за: 03:40 мин.
Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано? Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано?
Чете се за: 04:50 мин.
327 дни без да стъпи на суша: Британски пътешественик пресече с гребна лодка Тихия и Индийския океан 327 дни без да стъпи на суша: Британски пътешественик пресече с гребна лодка Тихия и Индийския океан
Чете се за: 04:05 мин.
Британският музей ще предложи обиколка с аудиогид на изложбата на Гоблена от Байо Британският музей ще предложи обиколка с аудиогид на изложбата на Гоблена от Байо
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
1500 участници в тазгодишния Поход по стъпките на Самуиловите воини
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ