Винен фестивал в Русе предлага повече от 40 вида вино от 15 сорта (СНИМКИ)

Русе е домакин днес и утре на второто издание на винения фестивал Urban Wine Fest. Със събитието се поставя началото на месеца, посветен на българското вино и Международния ден на мавруда (26 октомври). Инициативата е на Българската асоциация на винените професионалисти и е част от поредица фестивали и мероприятия в цялата страна, съобщи Цветелина Стоянова - член на Управителния съвет на БАВП.

„Русенци ще могат да опитат над 44 вина, специално подбрани за селекцията на тазгодишното издание на Международния ден на мавруда. Но тук не говорим само за мавруд. Маврудът е поводът да обърнем поглед към всички местни сортове - гъмза, тамянка, рубин, кайлъшки мискет, варненски мискет, всичко от цялото семейство на мискетите, както и димят. И ще обходим цяла България във всичките и винени региони, за да открием какви съкровища може да има“, обясни Стоянова.

Музикална програма ще допълни преживяването. Посетителите на фестивала ще могат да опитат и вкусно кулинарно разнообразие, представено от шеф готвачи и фермерски производители.

Програмата включва още тематични работилници и игри с акцент към виненото богатство на България и Румъния. Предвидени са два майсторски класа. Гост-лектори от Румъния ще бъдат виненият експерт Корина Бианка и журналистката Юлия Баховски.

Фестивалът се осъществява с подкрепата на Министерството на туризма и Министерство на земеделието и храните в партньорство с Община Русе.

Снимки: БТА