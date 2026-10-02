Общинският превозвач „Бургасбус" ще подготви информация на английски език за маршрути и спирки за „Евровизия 2027"

Общинският превозвач „Бургасбус" ще разшири информацията на английски език в автобусите, на спирките и в електронните си информационни канали във връзка с подготовката за „Eвровизия 2027". Това пише в отговор на заместник-кмета на община Бургас Станимир Апостолов до общинския съветник Виолета Диянова относно чуждоезиковата подготовка на служителите на общинското дружество.

Предвижда се да бъдат добавени на английски език наименования и номера на линии, маршрути, спирки, информация за билети и валидиране, прекачвания и основни транспортни направления. В отговора, публикуван на официалната интернет страница на Общинския съвет, се посочва, че служителите на „Бургасбус" имат различна степен на владеене на чужди езици, като голяма част от тях могат да осъществяват комуникация на английски и/или други чужди езици. Част от служителите са преминали онлайн обучение за придобиване на ниво по английски език по проект на дружеството.

В началото на 2027 г. „Бургасбус" предвижда да организира допълнителен курс по английски език за служителите си. Обучението ще е насочено към придобиване на базови езикови знания и повишаване на вече придобитите умения, с акцент върху ситуации при обслужването на пътници.

Курсът ще включва и използването на гласови асистенти и други дигитални инструменти за превод и комуникация с чуждестранни пътници при необходимост.