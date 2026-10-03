От Свети Ахил до София - трудният път на костите

Гръцкият архитект и археолог Николаос Муцопулос открива костите на цар Самуил. Той ги съхранява и предава на Музея за византийска култура в Солун.

Какъв е трудният път на тленните останки до България?





Костите на българския цар Самуил са открити преди 57 години от гръцкия архитект и археолог Николаос Муцопулос. Това се случва през 1969 година в базиликата "св. Ахил" на остров "св. Ахил" в малкото Преспанско езеро.

проф. Николаос Муцопулос, археолог: Стана съвсем случайно, провеждах разкопки в руините на Голямата базилика на остров Градот, така се е казвал някога този мъничък остров.

В Базиликата проф. Муцопулос се натъква на три саркофага. В едния от тях са тленните останки на цар Самуил. В гроба има фрагменти от златотъкана дреха, а скелетът има бойна рана на лявата лакътна кост, вероятно от битката при Сперхей.

проф. Людмил Вагалински, археолог: Като за късмет точно гробът на Самуил не е нарушен. Другите са частично нарушени. Провежда много прецизни поручвания, той е много добър специалист и има смелостта и доблестта да заяви, че това е гробът на българският цар Самуил и околните гробове са на хора от неговото семейство

Откритието става в трудни за Гърция години. Време, когато властта взима военната хунта.

проф. Людмил Вагалински, археолог: Той е пазил тези находки, тези кости много дълго време. Имало е стрес, по-късно ги предава в Университета в Солун и накрая те стигат до Музея за византийска култура. Но благодарение на него ние имаме тази информация, имаме гроба на цар Самуил. Пак казвам- един много доблестен и с кураж учен.

Следва трудният път на тленните останки на царя от Гърция до България. Но професор Муцопулос винаги е смятал, че мястото им е в нашата страна.

проф. НиколаосМуцопулос:Моето мнение е същото, моралното право на българите изисква това, защото цар Самуил им принадлежи, няма съмнения. Няколко души протестират, според мен обаче имаме силата да разрешим тази история.

Българските правителства се опитват няколкократно да получат костите. Първите опити са още от края на 60-те години на миналия век. Въпросът за тлените останки е поставен и през 70-те години при посещение на Людмила Живкова, тогава председател на Комитета за култура, в Гърция.

акад. Васил Гюзелев, историк: В Пирея имаше разговор между нея и Караманлис, където беше поставен въпроса за връщане на мощите в България. Но както този въпрос така и други въпроси от политически и териториален характер получиха отрицателен отговор от страна на Караманлис.

Опит има и през 2012-та- 2014-та година, когато се отбелязват 1000 години от смъртта на цар Самуил.

проф. Людмил Вагалински, археолог: През 2012-та бях със специалисти в Солунския музей. Тогавашният министър- председател Бойко Борисов, външно министерство на България и външно министерство на Гърция организираха тази среща като специалисти бяхме също. Съвсем сериозен беше този контакт и опит... Но поради една или друга причина тогава не успяхме. И сегашното правителство успя, това е негов успех, ние специалистите помагаме.

Муцопулос умира през 2019-та и не доживява да види пренасянето на костите. Смисълът цар Самуил да е тук обобщава проф. Вагалински.

проф. Людмил Вагалински, археолог: Това е като една рана, която сега зараства. Самуил е дълбоко залегнал в съзнанието ни заради усилията му да защити България и особено заради трагичния му край. Той си е направо шекспиров герой...Фактът, че неговите останки бяха извън България..и за мен беше форма на тъга, на дискомфорт и това в момента е успех за България, за нашето самочувствие е хубаво като народ.

Най-пламенния, с най-силни емоции, с любов към близките и към народа - така историците определят цар Самуил, който вече ще намери покой в София, в България!



