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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН - ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: България посреща цар Самуил!

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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исторически ден българия посреща цар самуил
Снимка: БТА
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България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония днес на площад „Княз Александър I" в София.

Те ще бъдат предадени на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България - цар Самуил (997 - 1014 г.)

БНТ е подготвила специална програма по повод паметното събитие, а репортерите на "По света и у нас" проследяват историческия ден.

В столицата е въведена временна организация на движението във връзка с тържествената церемония „България посреща цар Самуил“.

БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. От Петрич е осигурен и безплатен автобусен транспорт до София.

Предаването на тленните останки ще се състои на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат прибрани в България с военнотранспортен самолет Спартан. Единствено екип на БНТ пътува с делегацията до Солун.

"Отиваме да си вземем царя", това заяви премиерът Румен Радев, който пристигна в Солун за церемонията по предаването на тленните останки на цар Самуил.

След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I" около 12.30 ч. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет Спартан. От летище "Васил Левски" - София до площада тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

След това ще се състои и държавната церемония на площад "Княз Александър I" в София.

На церемонията „България посреща цар Самуил" ще присъства президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово.

При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Екип на "По света и у нас"

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