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Тържественото посрещане на цар Самуил: Безплатен организиран транспорт от Петрич до София

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Чете се за: 01:57 мин.
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Община Петрич организира безплатен транспорт до столицата за посрещането на тленните останки на цар Самуил утре. Цар Самуил е сред владетелите, свързани най-тясно с историята на Петричкия край.

Организираният транспорт в Петричко ще се осъществи с автобуси, които ще тръгнат от сборния пункт пред Община Петрич утре в 8.30 часа. Интересът към превоза е голям.

Димитър Чолев, директор, "Дирекция хуманитарни дейности" към Община Петрич: " Интерес има. Има към този момент записани две големи групи, но има и доста граждани, които звънят негрупово-организирани, които ще дойдат утре, сутрин, за да се поклонят пред тленните останки на Самуил. Ние сме много тясно свързани. Именно тук, на тази земя е и битката, която Самуил губи. Той губи битката, но не губи паметта."

Той обясни, че към този момент са предвидени спрямо заявените участници два големи автобуса, както и още един ще бъде в готовност.

"В момента в който видим, че се пълнят двата автобуса, ще подсигурим и третия, така че всичко е осигурено."

Записването е само за груповите организирани пътувания, към този момент единичните бройки не се записват, уточняват от общината.

Вижте повече в прякото включване на Владислава Миланова.

#Самуил #безплатен транспорт #петрич

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