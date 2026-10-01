Наградите "Джон Атанасов": Голямото отличие е за д-р Добрик Георгиев

29-годишният д-р Добрик Георгиев е носителят на голямата награда "Джон Атанасов" за 2026 година. Възпитаникът на Хасковската природоматематическата гимназия продължава пътя си до британския университет "Кеймбридж", където защитава докторска степен по компютърни науки.

Днес научният му интерес е насочен към изкуствения интелект и машинното управление. Георгиев е и преподавател, а неговите студенти са най-голямата му гордост.

Днес в Гербовата зала, президентът на България връчи отличията на още ученици, студенти, учени и преподаватели с международни успехи. Тази година наградите отличиха постижения в информатиката, изкуствения интелект и компютърни науки.