БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на...
Чете се за: 03:27 мин.
Безплатно пътуване с влак до София за посрещането на...
Чете се за: 01:42 мин.
Ремонтът в ж.к. "Дружба" се проточва: Топлата...
Чете се за: 01:17 мин.
Почина бившият президент на босненската Република Сръбска...
Чете се за: 01:05 мин.
Филм на Теодор Ушев е сред 12-те претенденти за наградите...
Чете се за: 00:52 мин.
ЕК завежда две дела срещу България в Съда на ЕС
Чете се за: 03:30 мин.
Кремъл определи като положително явление думите на...
Чете се за: 01:00 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:37 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наградите "Джон Атанасов": Голямото отличие е за д-р Добрик Георгиев

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

29-годишният д-р Добрик Георгиев е носителят на голямата награда "Джон Атанасов" за 2026 година. Възпитаникът на Хасковската природоматематическата гимназия продължава пътя си до британския университет "Кеймбридж", където защитава докторска степен по компютърни науки.

Днес научният му интерес е насочен към изкуствения интелект и машинното управление. Георгиев е и преподавател, а неговите студенти са най-голямата му гордост.

Днес в Гербовата зала, президентът на България връчи отличията на още ученици, студенти, учени и преподаватели с международни успехи. Тази година наградите отличиха постижения в информатиката, изкуствения интелект и компютърни науки.

д-р Добрик Георгиев – носител на награда "Джон Атанасов": Проектът, с който спечелих наградата беше за изкуствения интелект, затова кога изкуствения интелект халюцинира и как можем да помогнем и не дава точна информация. Халюциниране означава, когато актуална информация е неточна.

Тихомир Гърменлиев – носител на грамота "Джон Атанасов" – проект с висок обществен интерес: Мобилно приложение за едно по-спокойно пътуване с влак в България. Има информация в реално време за влаковете, за тяхното движение. Всеки може да проследи пътуването си и преди неговата гара да получи известие на телефона си, че наближава.

#Добрик Георгиев #президента #отличие #награди "Джон Атанасов"

Последвайте ни

ТОП 24

Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
1
Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство
2
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
4
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Тръмп нарече изтеглянето на американските войски от Ирак „победа за САЩ“
6
Тръмп нарече изтеглянето на американските войски от Ирак...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
5
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
6
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...

Още от: Общество

СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност
Чете се за: 00:50 мин.
Спешна инспекция: От "Автомагистрали" провериха безопасна ли е мантинелата на АМ "Хемус" Спешна инспекция: От "Автомагистрали" провериха безопасна ли е мантинелата на АМ "Хемус"
Чете се за: 03:05 мин.
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната? Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната?
Чете се за: 03:52 мин.
След връщането на останките на Самуил: Очакват засилен интерес на туристите към едноименната крепост След връщането на останките на Самуил: Очакват засилен интерес на туристите към едноименната крепост
Чете се за: 03:52 мин.
„На добър час!“: Патриарх Даниил с послание към студентите и преподавателите „На добър час!“: Патриарх Даниил с послание към студентите и преподавателите
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало? Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Жители на столичния квартал "Младост" излязоха на протест...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ