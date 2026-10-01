Наградите "Джон Атанасов": Голямото отличие е за д-р Добрик Георгиев

29-годишният д-р Добрик Георгиев е носителят на голямата награда "Джон Атанасов" за 2026 година. Възпитаникът на Хасковската природоматематическата гимназия продължава пътя си до британския университет "Кеймбридж", където защитава докторска степен по компютърни науки.
Днес научният му интерес е насочен към изкуствения интелект и машинното управление. Георгиев е и преподавател, а неговите студенти са най-голямата му гордост.
Днес в Гербовата зала, президентът на България връчи отличията на още ученици, студенти, учени и преподаватели с международни успехи. Тази година наградите отличиха постижения в информатиката, изкуствения интелект и компютърни науки.
д-р Добрик Георгиев – носител на награда "Джон Атанасов": Проектът, с който спечелих наградата беше за изкуствения интелект, затова кога изкуствения интелект халюцинира и как можем да помогнем и не дава точна информация. Халюциниране означава, когато актуална информация е неточна.
Тихомир Гърменлиев – носител на грамота "Джон Атанасов" – проект с висок обществен интерес: Мобилно приложение за едно по-спокойно пътуване с влак в България. Има информация в реално време за влаковете, за тяхното движение. Всеки може да проследи пътуването си и преди неговата гара да получи известие на телефона си, че наближава.