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„На добър час!“: Патриарх Даниил с послание към студентите и преподавателите

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първия учебен ден патриарх даниил пожела децата избират доброто постоянстват
Снимка: БТА
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Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи обръщение до студентите и преподавателите за началото на новата академична година, съобщиха от Българската патриаршия.

"В началото на академичната година, когато погледите и вниманието са насочени с любов и надежда към вас - хората на висшето образование и науката, присъединяваме към тази любов и нашето отеческо благословение и всесърдечни благопожелания за вас, заедно с молитвите на светата ни Православна църква: Всещедрият наш Бог да ви дарува здраве и сили и да ви вдъхновява за още много и добри плодове на избраното от всекиго от вас образователно и научно житейско поприще", се казва в обръщението.

В обръщението си той пожелава започващата академична учебна година да донесе още много радост и удовлетворение от знанието.

"Защото знанието не е и не трябва да бъде самоцел, а е благодатна възможност за човека, като вниква в тайните на света и всемира, да явява своята любов и грижа за другите и така да реализира предназначението, с което е бил сътворен и заради което съществува.

Като естествен носител на светлината на познанието, неизменно проповядвайки Христа Спасителя, Който е светлина за просвета на народите (срв. Лука 2:32) и „истинската светлина, която просветява всеки човек“ (Иоан 1:9), светата Църква е и естествен радетел за просветата, в най-дълбокия и последен смисъл на тази дума, което е засвидетелствано и в собствената ни християнска история, започнала с подвига на светите равноапостолни Кирил и Методий, и продължила в делото на техните ученици и на всички онези, които и днес разпръскват светлината на познанието и ни помагат да търсим винаги онова, що е високо и истински стойностно. Бъдете достойни и плодоносни техни приемници.

В този ден, в който Църквата отбелязва светлия празник Покров Богородичен, се обръщаме с любов и към Божията Mайка – да моли своя Син и наш Бог за всекиго от нас, за страната ни и цялото ни общество, като любяща застъпница за целия човешки род.

По нейните свети молитви, Божията благодатна помощ да бъде с всички вас!

На добър час! Успешна и благословена нова Академична учебна година!", се казва още в обръщението.

#партиарх Даниил #нова академична година #обръщение

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