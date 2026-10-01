„На добър час!“: Патриарх Даниил с послание към студентите и преподавателите

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи обръщение до студентите и преподавателите за началото на новата академична година, съобщиха от Българската патриаршия.

"В началото на академичната година, когато погледите и вниманието са насочени с любов и надежда към вас - хората на висшето образование и науката, присъединяваме към тази любов и нашето отеческо благословение и всесърдечни благопожелания за вас, заедно с молитвите на светата ни Православна църква: Всещедрият наш Бог да ви дарува здраве и сили и да ви вдъхновява за още много и добри плодове на избраното от всекиго от вас образователно и научно житейско поприще", се казва в обръщението.

В обръщението си той пожелава започващата академична учебна година да донесе още много радост и удовлетворение от знанието.