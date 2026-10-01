Обновена електронна система подпомага работата на над 1800 инспектори за здравен контрол

От 1 октомври 2026 г. обновената Система за национален здравен контрол дава на инспекторите от регионалните здравни инспекции по-бърз достъп до информация при проверки и възможност да работят с мобилни устройства на терен.

Системата съхранява историята на проверките, направените констатации, дадените предписания и предприетите мерки. За обектите от една група са въведени единни критерии и електронни контролни карти, което позволява резултатите от проверките да бъдат проследявани.

Системата получава автоматично данни от регистрите на Националната здравноинформационна система, включително за аптеки, лечебни заведения и хосписи, служби по трудова медицина, фирми за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, както и обекти за производство на бутилирани води.

За гражданите системата предлага по-лесно търсене и преглед на публичните данни за обектите с обществено предназначение.

Обновяването обхваща работата на над 1800 инспектори във всички 28 области на страната. В системата се поддържат данни за повече от 200 000 обекта с обществено предназначение в над 700 групи и за 39 000 лечебни заведения. Данните за лечебните заведения, заедно с историята на промените, включват над 1,5 милиона записа. Запазени са и повече от 600 000 проверки от предходната система за здравен контрол, които с тяхната история надхвърлят 2,8 милиона записа.

Проектът е реализиран от „Информационно обслужване“ АД в сътрудничество с Министерството на здравеопазването и представители на РЗИ.