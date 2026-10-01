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Лестър Стюърт стана първият американец, извървял поклонническия път "Камино България"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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лестър стюърт стана първият американец извървял поклонническия път камино българия
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Лестър Стюърт стана първият американец, извървял "Камино България" – поклонническия маршрут, който започва от Малко Търново, преминава през Странджа и крайморските територии на Бургаския регион и завършва в Созопол, свързвайки природни, исторически и духовни места по Пътя към реликвите на св. Йоан Кръстител.

Американецът вече е у дома в САЩ, но отнесе със себе си впечатленията от Странджа, Черноморието и най-вече от хората, които срещна по пътя. Зад гърба си той има 23 извървени Камино маршрута, затова оценката му е особено ценна – според него маркировката на Камино България е на нивото на прочутия "Камино де Сантяго".

Лестър тръгва от Малко Търново, преминава през Странджа, Заберново, Писменово и Приморско и достига финала в Созопол. По пътя среща хора, които му помагат да влезе в старинни църкви, разговаря със свещеници и опознава отблизо местните традиции и българското гостоприемство.

В Созопол той получава своята „Йоанниа“ – удостоверението за успешно изминат поклоннически път. Неговата е част от първите 100 издадени „Йоаннии“ – знак, че вече 100 поклонници са преминали успешно маршрута на Камино България.

След финала Лестър продължава пеша по крайбрежието към Бургас, а след това пътува и към Пловдив и Асеновград.

„България беше прекрасна и се надявам един ден да мога да се върна“, споделя той след завръщането си в САЩ.

Лестър обещава да продължи да разказва за Камино България с надеждата един ден пътят през Странджа и Бургаския регион да стане толкова разпознаваем, колкото големите поклоннически маршрути на Европа.

#първият американец #поклоннически маршрут #Камино България

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