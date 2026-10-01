Кражба с взлом от административна сграда във Видин

Кражба от административна сграда в района на бившия ферибот във Видин е извършена, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за посегателството е подаден на 30 септември в 13.25 часа от служител на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Установено е, че неизвестни лица са проникнали в сградата чрез взломяване на врати и прозорци. Оттам са откраднати две външни алуминиеви врати, дограма, кабели от електрическата инсталация и други вещи, като са нанесени и материални щети.

Откраднатите вещи и стойността на нанесените щети са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление във Видин.