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Делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в Ловеч започва отначало

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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делото смъртта пациент държавната психиатрична болница ловеч започва отначало
Снимка: БТА
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Делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в Ловеч отново влиза в съдебна зала. Наказателното производство е за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на професионални задължения, съобщи Петя Иларионова от Окръжния съд в Ловеч.

Тя припомни, че делото беше спряно в началото на годината заради влязло в сила споразумение между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и подсъдимата по делото, с което тя е била наказана административно за случая заради нарушаване на текстове от Наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“.

Основен принцип в правото е ne bis in idem – забрана за повторно съдене и наказване на едно и също лице за същото деяние. Тъй като наказателното производство срещу подсъдимата се е водило и заради нарушаване на същите текстове от Наредбата, съдът беше дал възможност на държавното обвинение в едномесечен срок да поиска възобновяване на административно-наказателното производство от Административен съд - София град. Производството е било възобновено и е приключило с отмяна на наложеното административно наказание – глоба. Това е дало повод за възобновяване на наказателното производство в Окръжен съд – Ловеч.

Междувременно е постъпила молба от съдебен заседател за освобождаване от длъжност, поради предстоящо продължително лечение.

Принципът за несменяемост на съдебния състав изисква при невъзможност на някой от членовете на състава да продължи да участва в разглеждането на делото и се налага да бъде заменен, съдебното заседание да започне отначало. Ето защо делото ще започне от фазата на разпоредителното заседание.

Наново ще бъдат изслушани свидетелски показания и експертизи. Разпоредителното заседание е насрочено за 5 октомври от 9.00 часа.

На 2 октомври 2023 г. при пожар загина 25-годишен мъж, който е бил на лечение в болницата. Той е бил с разпоредени от лекар временни ограничителни мерки – фиксация, заради агресивно поведение. Мъжът почина при предизвикан от него самия пожар.

Според прокуратурата отговорна за смъртта му е дежурната медицинска сестра, защото не го е освободила след изтичането на разпоредената фиксация, както и не го е наблюдавала непрекъснато след изтичането на часа на имобилизацията му до настъпването на пожара.

#Ловеч #психиатрия #пожар #дело

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