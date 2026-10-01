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РЗИ ограничи ползването на питейна вода в село Бориславци заради уран

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РЗИ ограничи ползването на питейна вода в село Бориславци заради уран
Снимка: БТА/Архив
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Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково налага ограничение върху ползването на вода за питейни нужди в село Бориславци, община Маджарово, заради завишено съдържание на естествен уран, съобщи на сайта си инспекцията.

Лабораторни изпитвания са установили, че показателят „естествен уран“ във водопроводната мрежа е със стойност 32,1 микрограма на литър при пределно допустима норма 30 микрограма на литър. На водния оператор се указва да организира доставката на чиста питейна вода с цистерни или водоноски.

РЗИ вече е информирала и компетентните институции.

Проблем с наднорменото съдържание на уран във водата на Бориславци беше възникнал и в края на 2023 г., когато за пръв път бе наложена забрана. Тя беше отменена на 16 юни миналата година.

#вода за питейни нужди # село Бориславци #ограничение #РЗИ #естествен уран

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