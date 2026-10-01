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Социалният министър за цените на горивата: Ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на кабинета. До края на годината се премахва акцизът върху пропан-бутана и природния газ.

Според повечето хора, с които екипът на БНТ се срещна, компенсацията от 50 евро е крайно недостатъчна за техните нужди. Междувременно министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова увери по-рано днес, че държавата следи стриктно динамиката на цените и инфлацията и при необходимост ще бъде отпусната друга подкрепа за хората в нужда.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Това е поредна подкрепяща мярка, свързана с повишената инфлация и възможността хората да посрещнат нуждите си. В рамките на не повече от 10 дни предприехме мярката и осигурихме средствата. И те поетапно тръгват като разплащания от 1 октомври, от днес. Наблюдаваме цените, наблюдаваме инфлацията, наблюдаваме икономическата ситуация и покупателната способност на населението. И ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки, свързани с това да обезпечим населението в най-трудните месеци на зимата.“

Граждани споделят:

„Всичко е разходи в този живот. 50 евро са за никъде. Едно пазаруване в магазина в днешно време. Да си купиш, да си наготвиш, да имаш за 2 - 3 - 4 дни, да си нахраниш децата. Преди си оставял 50 лева в магазина, сега оставяш 50 евро за същото нещо, което купуваш. И за същите хора да изхраниш.“

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева

#компенсации за горивата #Наталия Ефремова #цени на горивата

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