БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил...
Чете се за: 02:30 мин.
Тест на BG-Alert: Системата за предупреждение ще бъде...
Чете се за: 00:25 мин.
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи...
Чете се за: 00:45 мин.
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с...
Чете се за: 01:55 мин.
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Убийството на Илиян Филипов: Кой е задържаният за престъплението?

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Задържаният Славчо Магеров е с богато криминално минало. Това показват справките на МВР по случая. Името му е замесено в обири, убийство през 90-те и интереси в строителния бизнес.

51-годишният Славчо Мегеров беше задържан снощи около 19.00 часа в района на булевард „Черни връх“. Той беше арестуван в лек автомобил, който вероятно е негова собственост. Най-общо Мегеров може да бъде описан като съдружник на Илиян Филипов и човек с дълго криминално досие.

Пловдивчанинът е лежал няколко пъти в затвора, като най-тежката присъда, която е изтърпял, е за убийство от началото на 90-те. Тогава заедно с двама приятели се сбиват с друга компания в нощно заведение в Пловдив. Нанасят тежък побой на един от участниците, който издъхва от ударите.

Последният му по-шумен арест е през 2013 г., когато Мегеров прави опит да изнесе от трезор в Кърджали 52 кутии с пари и други ценности. Осъден е на 7 години затвор след споразумение с прокуратурата. Няколко години преди това срещу него вървят разследвания за грабежи и кражби. Според източници от МВР задържаният е известен със способностите си на касоразбивач. Участвал е също така и в престъпни групи, които се занимават с кражби на луксозни автомобили.

Според журналистически разследвания има информация, че той се е укривал две години в Дубай, след като е бил притиснат от акции на полицията в Пловдив. Все още не е ясно какво обвинение ще повдигне прокуратурата на задържания Славчо Мегеров.

#Славчо Мегеров #убийството на Илиян Филипов

Последвайте ни

ТОП 24

Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
1
Убийството в Пловдив: Реакции на политиците след престъплението
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов
2
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на...
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
3
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
4
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за...
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР
5
Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев...
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53 предмета, предимно църковна утвар
6
В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
5
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
6
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...

Още от: Криминално

Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство
Бившият кмет на Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Недопустимо е да бъде отнет човешки живот по този начин Бившият кмет на Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Недопустимо е да бъде отнет човешки живот по този начин
Чете се за: 02:32 мин.
След показния разстрел в Пловдив: Продължава разследването на убийството на Илиян Филипов След показния разстрел в Пловдив: Продължава разследването на убийството на Илиян Филипов
5023
Чете се за: 01:37 мин.
Някои от знаковите убийства у нас през последните години Някои от знаковите убийства у нас през последните години
Чете се за: 01:27 мин.
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ) МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
17675
Чете се за: 01:32 мин.
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР) Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
16831
Чете се за: 05:37 мин.

Водещи новини

Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Съдът остави за постоянно в ареста прокурорския син Васил Михайлов
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Проверяваме всички версии, нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Проверяваме всички версии, нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври „Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа Без медицинска сестра в яслата: Предложението получи първа парламентарна подкрепа
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
„Това е кошмарът на живота ми“: Разказ от самолета,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Компенсация за скъпите горива: Започва изплащането на еднократната...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Номинираният за нов посланик на САЩ у нас: Сенатът изслуша Дъглас...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ