Убийството на Илиян Филипов: Кой е задържаният за престъплението?

Задържаният Славчо Магеров е с богато криминално минало. Това показват справките на МВР по случая. Името му е замесено в обири, убийство през 90-те и интереси в строителния бизнес.

51-годишният Славчо Мегеров беше задържан снощи около 19.00 часа в района на булевард „Черни връх“. Той беше арестуван в лек автомобил, който вероятно е негова собственост. Най-общо Мегеров може да бъде описан като съдружник на Илиян Филипов и човек с дълго криминално досие.

Пловдивчанинът е лежал няколко пъти в затвора, като най-тежката присъда, която е изтърпял, е за убийство от началото на 90-те. Тогава заедно с двама приятели се сбиват с друга компания в нощно заведение в Пловдив. Нанасят тежък побой на един от участниците, който издъхва от ударите.

Последният му по-шумен арест е през 2013 г., когато Мегеров прави опит да изнесе от трезор в Кърджали 52 кутии с пари и други ценности. Осъден е на 7 години затвор след споразумение с прокуратурата. Няколко години преди това срещу него вървят разследвания за грабежи и кражби. Според източници от МВР задържаният е известен със способностите си на касоразбивач. Участвал е също така и в престъпни групи, които се занимават с кражби на луксозни автомобили.

Според журналистически разследвания има информация, че той се е укривал две години в Дубай, след като е бил притиснат от акции на полицията в Пловдив. Все още не е ясно какво обвинение ще повдигне прокуратурата на задържания Славчо Мегеров.