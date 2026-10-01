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Ремонтът на "Шипка": Как ще протече реставрацията?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Снимка: БТА
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Преди броени дни започна дългоочакваният ремонт на Паметника на Свободата „Шипка“ заради състоянието му, но още първите дейности по демонтиране на стълбището към северния му вход предизвикаха напрежение в социалните мрежи. Какво точно се извършва в момента и застрашен ли е по някакъв начин един от най-разпознаваемите символи на България?

д-р Чавдар Ангелов - директор на Парк-музей “Шипка”: "Последният мащабен ремонт е направен в началото на 80-те години и след дълга реставрационна подготовка бяха изработени всички необходими и изискуеми от държавата и закона документации. На 3 септември тази година, непосредствено след отбелязването на годишнината от Шипченската епопея, започна изпълнението на реставрационните и консервационните дейности. Срокът за изпълнение е до 1095 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка. Строителите ще имат възможност да работят през пролетно-летния сезон – по 7 месеца в годината, заради зимните периоди."

Радослав Илиев, историк: "Паметникът се нуждае от спешна консервация и реставрация. Този въпрос от технически и архитектурен се превръща в политически. Шипка е символно място за всички българи – това е едно от най-важните места, което обединява всички ни. То символизира възкръсналата българска държава в най-напредналия и кулминационен момент на Руско-турската освободителна война. Това символно място е свръхважно и не е само архитектурен въпрос, но по линия на неговото поддържане въпросът трябва да бъде технически и да не бъде политизиран. Тази сграда е наблюдавана и нейната деконструкция – през последните 7 години. Последната голяма реконструкция е била преди почти 50 години."

д-р Чавдар Ангелов - директор на Парк-музей “Шипка”: "Не разрушаваме Паметника на свободата. Това са спекулации. Съгласуваният от Министерството на културата проект за реставрация на паметника предвижда северното стълбище, отвеждащо към монумента, както и това към южния му вход да бъдат демонтирани. Това преследва две цели. От една страна, трябва да бъде изцяло открита основата на северната фасада на монумента, за да може да бъде изпълнена технологията за консервация и реставрация на каменната зидария, която ще се изпълнява отдолу нагоре по паметника. След като тази дейност бъде извършена по съгласуваната технология, на мястото на досега съществуващото стълбище ще се отлее един стоманобетонен фундамент със същата форма, обеми и пропорции, върху който ще бъдат върнати оригиналните облицовъчни части на стълбището. Всеки, който се е качвал до паметника през последните дни, вижда, че са депонирани много старателно и внимателно на западната и южната страна на монумента. Те са извадени по определена схема, номерирани са и по абсолютно същия начин ще бъдат върнати върху стоманобетонния фундамент, така че, когато приключи реставрацията и консервацията, северният изглед на паметника ще бъде същият – такъв, какъвто го познаваме от последните близо 100 години. Префугиране на външните фасади на паметника - фугите трябва да бъдат почистени и подменени съответно по съгласуваната технология, са с размер от 8400 линейни метра. Това е ръчна работа в по-голямата си част и ще отнеме време."

Радослав Илиев, историк: "Това е каменна зидария от началото на века, по технология с един близък тогава на строителите в този район камък, наречен доломит. Този камък абсорбира влага. Всеки, който е бил на Шипка, знае, че не само през зимата, но и през лятото този камък е изложен на ужасно екстремни природни условия. Когато влагата попие в камъка и не излезе, той започва своите деградационни процеси, започва да пълзи по стената и започват да се отлепят камъните. Две неща се постигат. Първо, автентичният вид на вътрешните стени се открива, т.е. по този начин се вижда и зидарията не само отвътре, а и отвън, когато човек е в тялото на паметника и се изкачва нагоре. И второ, създава се една естествена циркулация, така че тази влага да не се задържа в стените и да не продължават деградационните процеси."

#Радослав Илиев #Парк-музей “Шипка” #д-р Чавдар Ангелов #ремонтът на Шипка #Шипка

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