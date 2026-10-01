„Прокурорският син“ пред Апелативния съд: Васил Михайлов обжалва мярката си за неотклонение

Софийският апелативен съд ще разгледа жалбата на Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“, срещу наложената му постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката беше постановена от Окръжния съд в Кюстендил по силата на европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Там той е разследван за участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж и нанасяне на тежка телесна повреда. Според гръцкия Наказателен кодекс тези деяния се наказват изключително строго, като за тях се предвижда наказание до доживотен затвор.