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„Прокурорският син“ пред Апелативния съд: Васил Михайлов обжалва мярката си за неотклонение

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Софийският апелативен съд ще разгледа жалбата на Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“, срещу наложената му постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката беше постановена от Окръжния съд в Кюстендил по силата на европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Там той е разследван за участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж и нанасяне на тежка телесна повреда. Според гръцкия Наказателен кодекс тези деяния се наказват изключително строго, като за тях се предвижда наказание до доживотен затвор.

#Окръжен съд Кюстендил #прокурорски син #Васил Михайлов #Софийски апелативен съд

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